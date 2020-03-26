Advertisements
Advertisements
Advertisements

النقد والبنك الدوليان يسمحان بتخفيض ديون الصومال إلى 557 مليون دولا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
 قال صندوق النقد والبنك الدوليان يوم الأربعاء إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.

يُطبع القرار بأثر فوري علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.

وقالا في بيان مشترك إن من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس - ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس آذار.

الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى ”نقطة القرار“ هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ ”جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين“.

وقال صندوق النقد والبنك الدولي إن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي ”نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيحية لتقليل الفقر... نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.“



أخبار تهمك

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ 40 دقيقة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status