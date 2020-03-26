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اليوم.. الصين لم تسجل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:56 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أنها لما تسجل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها أعلنت عن 67 حالة لوافدين من الخارج.

 

أحصت السلطات الصحية الصينية، ست وفيات بينها خمس في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وفرضت الصين التي انتشر فيها الفيروس منذ ديسمبر، الحجر 14 يوما على كل الوافدين إليها، محاولة تفادي عودة وباء "كوفيد 19" إلى أراضيها من الخارج.

 

وكانت الصين قد سجلت 541 حالة إصابة وصفتها السلطات بـ"المستوردة"، وفق وزارة الصحة الصينية، في وقت يظهر أن الصين قد نجحت إلى حد كبير بالسيطرة على المرض.

 

وبالنسبة لمقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان، بدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى بعد شهرين من الإغلاق جراء الفيروس.

 

وسجلت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة والأكثر تضررا من الفيروس في الصين، أكثر من 80 ألف إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

 

وأعيد فتح بعض المطارات ومحطات القطار، لكن المدارس تبقى مغلقة حتى الآن، كما سترفع القيود تماما عن النقل في هوباي الجمعة، لكنها ستبقى مفروضة في ووهان حتى الثامن من أبريل، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

الكلمات المفتاحية

وكالة فرنسية فيروس كورونا اي حالات اصابة الصين

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