Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

الخميس 26/مارس/2020 - 09:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، حقيقة رحيل محمد عنتر لاعب الفريق الأول، وذلك بعدما ترددت أنباء عن اقتراب اللاعب من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن محمد عنتر كان اللاعب الأغلي في مصر عند انضمامه للقلعة البيضاء، موضحًا أن أنباء الاستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية غير صحيحة تمامًا ولا نية لرحيله حاليًا.

 

وأضاف: " تلقيت العديد من العروض لضم محمد عنتر لكن لا نية لدينا للتخلي عن اللاعب".

 

أما بخصوص مستقبل المهاجم رزاق سيسيه المعار لصفوف الإتحاد السكندري: " نمتلك عرضًا ماليًا كبيرًا ولم نحسم مصيره".

 

وخرج محمد عنتر من حسابات الجهاز الفني للزمالك قبل توقف النشاط الرياضي في مصر، مما جعل البعض يتوقع رحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي.

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 7 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 4 ساعات

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status