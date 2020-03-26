خطوات تجاهل الخطيب لخطيبته.. ونصائح مهمة لتفادي هذه المشكلة

نعرض لكِ عزيزتي الفتاة مجموعة من الأسباب التي قد تكون وراء تجاهل الخطيب لك، لمحاولة تفاديها:





1- قد يكون خطيبكِ غاضباً منكِ لفعل أو قول تحدثتي به معه، لذا قرر عدم التعامل معكِ لبعض الوقت.





2- من الممكن أن يكون خطيبكِ يشعر بالإحباط أثناء التحدث معكِ، نتيجة تركيزكِ دائماً على الحديث عن المشكلات أو المواقف المزعجة.





3- الطلبات المستمرة ستجعل خطيبكِ يتجاهلكِ.





4- قد يكون خطيبكِ يمر بحالة نفسية سيئة، ويريد الحصول على بعض المساحة، لذا حاولي احترام خصوصته وامنحيه مساحة للاسترخاء لبعض الوقت.





5- يكره الكثير من الرجال التحدث لفترات طويلة في الهاتف، والرن باستمرار في حالة كونهمشغولا في عمله، وهو ما يجعله يتجاهل بعض المكالمات الهاتفية، لذا من الممكن أن يكون خطيبكِ من هذا النوع من الرجال.





طرق التغلب على مشكلة تجاهل خطيبكِ لكِ





1- إبقى هادئة، ولا تزعجيه أو تظهري استيائكِ باستمرار لأن ذلك سيجعل الأمور تصبح أسوأ بينكما، ويكفي الاتصال به مره وحدة فقك\ط وفي عدم الإجابة لا تكرري الاتصال ففي وقت فاضي سيعاود هو الاتصال بك.





2- تحدثي معه بصراحة حول مشاعر القلق التي تنتابكِ عندما يتجاهلكِ، ولكن لا تقومي باتهامه بأي شئ أو الإشارة إلى إهماله لكِ.





3- خذي خطوة إلى الوراء، وواجهي نفسكِ بالأخطاء التي ترتكبينها، والتي من الممكن أن تكون سبب أساسي في تجاهل خطيبكِ لكِ، وحاولي إصلاح هذه الأخطاء.