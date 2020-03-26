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أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-3-2020 في السوق المحلي

الخميس 26/مارس/2020 - 09:50 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-3-2020 في السوق المحلى وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لارتفاع الاقبال عليها من المواطنين خوفا من قلة المعروض في ظل تداعيات فيروس كورنا.

ويبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.

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