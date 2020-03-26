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ريم البارودي توجه نصائح لجمهورها لتجنب فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة ريم البارودي، نصائح كثيرة لمحبيها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرت ريم البارودي مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه:"النظافة هي خط الدفاع الأول ضد الكورونا اغسل إيدك كتير بالصابون، خلي السلام من بعيد متقربش من حد خلي بينك وبينه مسافة،بلاش تعطس في الهواء أو في إيديك نستخدم مناديل، خليكم في البيت قدر الإمكان متقربش من حد خالي فيه بينكم مسافه علشان النفس".

وتابعت ريم البارودي قائلة:"لازم تغسل إيدك بالصابون وطهرها كمان لو لمست أي حاجه جوه البيت أو بره البيت، مع بعض نقدر نقضي على فيروس كورونا وبإدينا نختار يا إما إنحصار يا إما انتشار".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي الدرامية مسلسل مسلسل "قيد عائلي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رجاء،ميشيل نبيل،بطولة ميرفت أمين،عزت العلايلي،بوسي،صلاح عبدالله،كارولين عزمي،دينا فؤاد.

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