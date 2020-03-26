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طريقة عمل البروستد المقرمش في المنزل مثل المطاعم

الخميس 26/مارس/2020 - 09:40 ص
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بوابة الفجر
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المقادير
- مقادير الدجاج :
الدجاج : دجاجة (مقطعة 8 قطع ومنظفة)
الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة
ملح : ملعقة صغيرة
بودرة الثوم : ملعقة صغيرة
- خليط البيض :
البيض : 4 حبات
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
حليب : ثلاث أرباع الكوب
ملح : نصف ملعقة صغيرة
- مقادير التغليفة :
طحين : 2 كوب
كورن فليكس : كوب (مكسر)
بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
ملح : نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
طحين : كوب (كمية إضافية)
- الزيت : غزير (للقلي)
طريقة التحضير
اصنعي شقوقاً في قطع الدجاج بواسطة سكين حادة.
تبلي الدجاج بالملح والخل والفلفل الأسود وبودرة الثوم واتركيه لمدة 3 ساعات على الأقل في الثلاجة.
اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود والحليب السائل في وعاء.
اخلطي الطحين والكورن فليكس والبيكنيج باودر والملح والفلفل الأسود.
اغمسي الدجاج المتبل في الطحين ثم بخليط البيض ثم بخليط الطحين والكورن فليكس وضعيه في صينية مبطنة بورق الزبدة.
سخني الزيت في مقلاة عميقة لدرجة الغليان ثم اقلي قطع الدجاج من جميع الجهات حتى تتحمر وتتقرمش.
ضعي الدجاج في طبق على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية والصوص المفضل لديك.

الكلمات المفتاحية

مكونات البروستد المقرمش طريقة عمل الدجاج المقرمس في المنزل البروستد المقرمش

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