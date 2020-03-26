جربيها في المنزل.. وصفات لحماية بشرتك من الجفاف خلال فترة الحظر

نقدم لك وصفات وماسكات طبيعية ونصائح مهمة تهون على بشرتك مشاكلها خلال فترة الحظر





عليك تناول كميات وفيرة من المياه يوميا مع استخدمي واقي الشمس في حالة جلوسك في البلكونة





تجنبي الصابونة العادية واستخدمي صابون طبيعي للبشرة من العطار مثل صابون زيت الزيتون وجوز الهند.





تجنبي الاستحمام بالماد الساخن لفترات طويلة، لأنها تذيب الطبقة الدهنية الواقية للبشرة.





واظبي على الماسكات الطبيعية المرطبة، حيث يمكنك استعمال فيتامين C وE لتقاومي آثار تجاعيد البشرة بسبب التشققات والجفاف.





اخلطي كميات متساوية من دقيق الشوفان مع العسل الأبيض وصفار بيضة واحدة، واتركيه يرطب بشرتك ويغزيها لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد لقفل المسام.





عليك إحضار موزة مهروسة مع كريمة طازجة، بامكانها تنعيم تلك القشور التي تسبب الملمس الخشن للبشرة الجافة، فقط طبقي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة، وهو ماسك تنعيم وتغذية وترطيب للبشرة.





كما يمكنك استخدام بياض بيضة واحدة مخفوقة في تصغير مسام بشرتك وتغذيتها وترطيبها، طبقي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة واشطفيه بالماء البارد جيدًا.