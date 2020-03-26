نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جراحة عاجلة في الفك، خلال الساعات الماضية، بفترة التوقف الرياضي.



وحذر الأطباء وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر، من التحدث خلال الفترة الحالية، على أن يقتصر الحديث مع زملائه عبر تطبيق "الواتساب".



وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الأيام الماضية عن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين، لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2022.



ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، بسبب توصيات رئاسة الوزراء والاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.