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نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

الخميس 26/مارس/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر بدر رجب نجم النادي الأهلي الأسبق، مفاجأة نارية، في مسألة عدم التجديد لحسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لم يكن ليخسر شيئا حال تجديد عقد عاشور مع الفريق، بعيدًا عن الماديات، لكن للقيمة الأدبية، مشيرا إلى أن عاشور يستحق الاستمرار بعيدًا عن أي فنيات، فايلر تواجد منذ 6 شهور فقط في الأهلي، ومن الممكن أن يرحل غدًا".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "رأي فايلر كان حجة لرحيل عاشور عن الفريق، الأهلي كان يستطيع قيده، لمدة 6 سنوات كان هناك لاعبين يتم تسجيلهم في أنديتهم بدون مشاركة، ولكن لمجرد لم شمل الفريق فقط".

وواصل: "الزمالك حال ضم حسام عاشور سيفوز بخدمات لاعب كبير، ولكن اللاعب سيخسر تاريخه كله، وأتمنى أن يختم حياته في الأهلي لكي يحافظ على تاريخه المشرف".

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