نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور









فجر بدر رجب نجم النادي الأهلي الأسبق، مفاجأة نارية، في مسألة عدم التجديد لحسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأحمر.





وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لم يكن ليخسر شيئا حال تجديد عقد عاشور مع الفريق، بعيدًا عن الماديات، لكن للقيمة الأدبية، مشيرا إلى أن عاشور يستحق الاستمرار بعيدًا عن أي فنيات، فايلر تواجد منذ 6 شهور فقط في الأهلي، ومن الممكن أن يرحل غدًا".





وأكمل نجم الأهلي السابق: "رأي فايلر كان حجة لرحيل عاشور عن الفريق، الأهلي كان يستطيع قيده، لمدة 6 سنوات كان هناك لاعبين يتم تسجيلهم في أنديتهم بدون مشاركة، ولكن لمجرد لم شمل الفريق فقط".





وواصل: "الزمالك حال ضم حسام عاشور سيفوز بخدمات لاعب كبير، ولكن اللاعب سيخسر تاريخه كله، وأتمنى أن يختم حياته في الأهلي لكي يحافظ على تاريخه المشرف".



