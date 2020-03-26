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"رياضتك في بيتك".. مبادرة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإليكترونية، تفاصيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة "رياضتك في بيتك" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "عبدالباقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المبادرة تأتي في إطار حزمة من البدائل لممارسة الرياضة من المنزل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، حيث توفر المبادرة برامج تعليمية لممارسة الرياضة من المنزل.

وأوضح، أن المبادرة ستضم مسابقات ثقافية، وألعاب إلكترونية، حيث تم إختيار عدة ألعاب ضمن المبادرة مثل "الفيفا"، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من جانب الشباب بالمبادرة، منوهًا بأنه لا يوجد أي شروط لاشتراك في مسابقات الألعاب الإلكترونية.

وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، قرارًا بحظر التجوال وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام من الساعة السابعة حتى الساعة السادسة صباحا، بدأ أمس الأربعاء تطبيق هذا القرار بشكل كامل بدعم من وزارة الداخلية كإجراء وقائي ضد كورونا.

شمل القرار إغلاق المحلات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم، على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.

ولا تعتبر مصر هي أول دولة عربية تطبق حظر التجول، ونستعرض هنا دول عربية سبقت مصر في تطبيق حظر التجول.

1- تونس
في 18 مارس الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في تشديد للإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقررت تونس، إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق، حيث طالب قيس سعيد في خطاب بثه التلفزيون، التونسيين إلى منع الخروج من المنزل، وأن يلزموا بيوتهم "إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة".

2- الجزائر
أعلنت الجزائر، يوم الثلاثاء فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا، وغلق كامل لمدينة البليدة، مركز انتشار الفيروس في البلاد، ولمدة عشرة أيام، أعلنت السلطات الجزائرية أن سكان البليدة يحصلون على الغذاء والسلع الرئيسية عبر التسليم للمنزل

وكشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في الجزائر يوم الاثنين الماضي، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع اجمالي المصابين إلى 230 شخص.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حركة المواطنين إغلاق المحلات 29 اصابة جديدة

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