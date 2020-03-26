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عقوبات نارية في انتظار لاعبين خرقا الحجر الصحي

الخميس 26/مارس/2020 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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قدم تيم باين لاعب ولنجتون فينكس اعتذاره، بعد خرق الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في أستراليا وتوجيه اتهامات له بالقيادة تحت تأثير الكحول.

 

وأوقفت الشرطة النيوزيلندية باين وزميله أوليفر سيل حارس المرمى، أثناء قيادة سيارة جولف في شارع في شمال سيدني في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

 

وخضع باين للكشف ووجهت إليه اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد نقله إلى مركز الشرطة.

 

وأبلغ اللاعب البالغ عمره (26 عاما)، محطة راديو سبورت الإذاعية النيوزيلندية "أود القول فقط إنني في غاية الأسف ومحرج للغاية مما فعلته".

 

وأضاف "خذلت العديد من الأشخاص ومن بينهم عائلتي والنادي والمدرب أوفوك تالاي الذي منحني الفرصة هذا الموسم".

 

وفينكس ولنجتون هو الفريق النيوزيلندي الوحيد المشارك في دوري المحترفين الأسترالي ويخضع للعزل الصحي في منشأة في سيدني بعد إيقاف البطولة يوم الثلاثاء.

 

ويواجه باين وسيل عقوبة الغرامة والإيقاف من قبل الاتحاد الأسترالي الذي قال إنه يحقق في الواقعة.

 

وقال باين "ستكون هناك عقوبات قانونية في أستراليا. أتحمل المسؤولية كاملة وما سيقرره النادي والاتحاد الأسترالي. سأتحمل المسؤولية كاملة".

 

وأشار النادي إلى أن المنشأة التي يخضع فيها الفريق للحجر الصحي تعرضت لضرر بسبب الواقعة.

 

وأضاف في بيان "ولنجتون فينكس يتعامل بجدية مع الواقعة وسيواصل تحقيقاته".

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