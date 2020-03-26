تقلبات حادة وسريعة في حالة الطقس.. الأرصاد: عاصفة ترابية شديدة خلال الساعات المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس الموافق 25/3/2020، على مختلف محافظات الجمهورية.





وقالت الأرصاد "تشهد القاهرة والسواحل الشمالية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق".





ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم، وتقل حدتها مع بداية يوم السبت المقبل، مشيرة غلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وكشفت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، حيث تتساقط الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وتصل لحد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.



