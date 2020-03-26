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اقتراح جديد بشأن موعد أولمبياد طوكيو
الخميس 26/مارس/2020 - 08:52 ص
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وكالات
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تخطط اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى واتحادات رياضية أخرى لإقامة أولمبياد طوكيو ما بين يوليو وأغسطس 2021.
ونقلت صحيفة يوميوري
اليابانية عن جون كوتس رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية، وهو أيضا رئيس لجنة التعاون
لأولمبياد طوكيو في اللجنة الأولمبية الدولية، إنه يأمل اتخاذ قرار في غضون أربعة أسابيع.
وأبلغ كوتس الصحيفة
أنه يجب إقامة الأولمبياد ما بين بطولة ويمبلدون للتنس التي تنتهي في العاشر من يوليو/تموز
2021 وأمريكا المفتوحة في سبتمبر.
واتفقت اليابان
مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء على تأجيل البطولة
لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أوقف الحياة الرياضية وأثر على الأنشطة الاقتصادية
حول العالم.