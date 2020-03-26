وزيرة الهجرة لـ المصريين في الخارج: نعمل بقلب أب وأم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن العالم كله مر بظرف استثنائية بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة للتواصل مع المصريين في الخارج، مؤكدة أن هناك الأولوية لرعاية المصريين في الخارج.





وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك توجيه من القيادة السياسية أن المواطن يأتي أولا، معقبة: "نعمل بقلب أب وقلب أم"، مناشدة المصريين في الخارج أن يلتزموا منازلهم.





وأكدت وزيرة الهجرة، أنهم يبذلون أقصى جهد لعودة المصريين العالقين في الخارج، موضحة أنه يجب أن تتوفر عدة شروط حتى تتمكن مصر من إرسال طائرة لنقل العالقين في الخارج إلى مصر، مناشدة الكيانات المصرية في الخارج بحصر أعداد المصريين لديهم والتواصل معهم، معلقة: "روح المصريين تجلت في هذه الظروف".





وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قرارا بحظر التجوال وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام من الساعة السابعة حتى الساعة السادسة صباحا، بدأ من الإربعاء تطبيق هذا القرار بشكل كامل بدعم من وزارة الداخلية كاجراء وقائي ضد للكورونا.





شمل القرار إغلاق المحلات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم، على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.





لا تعتبر مصر هي أول دولة عربية تطبق حظر التجول، ونستعرض هنا دول عربية سبقت مصر في تطبيق حظر التجول.





1- تونس

في 18 مارس الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في تشديد للإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وقررت تونس، إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق، حيث طالب قيس سعيد في خطاب بثه التلفزيون، التونسيين إلى منع الخروج من المنزل، وأن يلزموا بيوتهم "إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة".





2- الجزائر

أعلنت الجزائر، يوم أمس الثلاثاء فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا، وغلق كامل لمدينة البليدة، مركز انتشار الفيروس في البلاد، ولمدة عشرة أيام، أعلنت السلطات الجزائرية أن سكان البليدة يحصلون على الغذاء والسلع الرئيسية عبر التسليم للمنزل





وكشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في الجزائر يوم الاثنين الماضي، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع اجمالي المصابين إلى 230 شخص.





3- الأردن

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله، يوم السبت الماضي، مرسوما منح الحكومة سلطات لفرض حظر تجول ينفذه الجيش، وتقيد الحريات المدنية والسياسية، وأغلقت المتاجر والمخابز والصيدليات، إغلاق كامل، وانتشر الجيش في جميع البلاد وحذر من أن أى شخص يغادر منازله يواجه السجن لمدة عام.





وقال عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، إن الحكومة تسمح للناس بمغادرو منازلهم لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.





4- السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر بتشديد حظر التجول في المملكة من خلال تمديد الحظر في الرياض ومكة والمدينة ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدل السابعة مسا.





قررت السعودية تشديد الحظر الجزئي للتجول في أنحاء البلاد، ويقضي هذا القرار بمنع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة بالإضافة إلي منع الانتقال بين مناطق المملكة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الأوامر التي أقرها الملك سلمان زادت حظر التجول علي المدن الثلاث لمدة 21 يوما من الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء ابتداء من يوم الخميس.





5- السودان

أعلن السودان، الاثنين الماضي، فرض حظر التجول، من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، بداية من أمس الثلاثاء لمنع الكورونا في البلاد، تعليق جميع سفريات لنقل الركاب البرية بين المدن السودانية اعتبارا من صباح الخميس.





فرض السودان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بهدف لمكافحة تفشي "كوفيد-19"، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر ماعدا شحن المساعدات والشحن التجاري.





6- العراق

كشفت السلطة العراقية، الأحد الماضي، تمديد حظر التجول في عموم البلاد، لمواجهة كورونا حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري، بدات الحكومة العراقية، في حظر التجول في بغداد بدءا من 15 مارس حتى 24 مارس الجاري.





نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن خلية الأزمة الخاصة لمواجهة الفيروس في العراق قررت تعطيل الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس، على أن يتم إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.





قررت خلية الأزمة، في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، بغداد، تمديد حظر التجوال كإجراء احترازي صحي لتقليل التجمعات البشرية، ويتم استثناء الجهات الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسييين والكوادر الإعلامية، يستمر تعليق الرحلات الجوية حتى التاريخ نفسه.





7- الكويت

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، مساء السبت الماضي 22 مارس، قرارا بفرض حظر تجول جزئيا على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.





وقال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".



