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كاريزما كابور تحتفل بمرور 20 عاما على طرح Dulhan Hum Le Jayenge
الخميس 26/مارس/2020 - 08:28 ص
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أحمد جمال أحمد
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احتفلت نجمة بوليوود الكبيرة كاريزما كابور، بمرور 20 عام على طرح فيلمها المميز Dulhan Hum Le Jayenge الذي يعتبر من علامات تاريخ السينما ببوليوود.
ونقل موقع "إنديا توداي" صور نشرتها كاريزما عبر حسابها الرسمي على موقع أنستجرام، ظهرت بها برفقة النجم سلمان خان الذي يشاركها في بطولة الفيلم.
وكتبت كاريزما مع الصورة أنه قد مرة 20 عام على طرح هذا العمل المميز ووجهت الشكر لصناعه، المخرج "ديفيد دهوان"، والنجم سلمان خان.
واشارت كاريزما لسلمان باللقطات التي نشرتها وكانت من ضمن أحداث الفيلم الذي طرح عام 2000.