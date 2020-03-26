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بعد طرح Jersey. شاهد كابور يستعد للعودة لأفلام الأكشن

الخميس 26/مارس/2020 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أعلن نجم بوليوود الكبير شاهد كابور عن مشروعه السينمائي المستقبلي، الذي سيكون بعد طرح فيلمه القادم Jersey.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" فإن شاهد قام بالرد على خاصية توجيه الاسألة عبر تطبيق تبادل الصور، حين قام أحد متابعيه بسؤاله عن ما اذا كان سيطرح فيلم أكشن قريبا.

وكانت اجابة شاهد واضحة بأنه بعد طرح فيلم Jersey سيعود شاهد لأدوار الأكشن من جديد، غير أنه لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الفيلم.

كما أوضح شاهد في الرد على أحد الأسئلة بترحيبه بعودة التعاون بينه وبين النجامة الصاعدة بقوة كيارا أدفاني، بعد نجاح تجربة عملهما معا في فيلم "كبير سينغ".

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