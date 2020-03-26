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سعر الدولار اليوم الخميس 26-3-2020 في بداية التعاملات الصباحية

الخميس 26/مارس/2020 - 08:30 ص
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بوابة الفجر
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حافظ سعر الدولار اليوم الخميس26-3-2020 على استقرارع مقابل الجنيه المصري حيث لم يشهد الدولار تحركات خطيرة خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تاعيات فيروس كورنا المستجد  بعد ارتفاع عدد الااصبات بالمرص في جميع محافظات الجمهورية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك جاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع،.
 وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى ci نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
 فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
 وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.


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