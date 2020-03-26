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لعشاق بوليوود.. هذه الأفلام ستقضي على ملل العزل الذاتي بالمنزل

الخميس 26/مارس/2020 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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جمع موقع إنديا توداي الهندي الناطق بالإنجليزية مجموعة من الأفلام المميزة من كلاسيكيات بوليوود، لعشاق هذه الأفلام داخل وخارج الهند، والتي يسمح بمشاهدتها على الانترنت مجانا لتسلية الوقت خلال ساعات العزل الذاتي.

ومن ضمن قائمة الأفلام التي تنشرها موقع "إنديا توداي"، أفلام من كلاسيكيات بوليوود متوفرة على منصة نتفليكس الإلكترونية ومنها فيلم Gol Maal الذي طرح في عام 1979.
وأيضا فيلم Kabhi Haan Kabhi Naa الذي طرح سنة 1994، من طبولة شاه روخ خان، وسوشيترا كريشنا مورثي.

ومن منصة البث الإلكتروني "أمازون برايم"، يمكن مشاهدة هذه المجموعة من افلام بوليوود المميزة فيلم Andaz Apna Apna الذي طرح في عام 1994 من بطولة عامر خان وسلمان خان ورافينا تاندو.

وفيلم Hera Pheri الذي طرح في عام 2000 من بطولة أكشاي كومار وسونيل شيتي، وفيلم Dil Chahta Hai الذي طرح عام 2001 من بطولة عامر خان وسيف علي خان، وفيلم Namastey London الذي طرح عام 2007 من بطولة أكشاي كومار وكاترينا كيف.

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