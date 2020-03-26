تأجيل طرح فيلم Wonder Woman بسبب كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم صدر بحقه قرار التأجيل كالعديد من أفلام هوليوود التي تم تأجيل طرحها في ظل غلق صالات العرض السينمائية.



ويعتبر هذا هو الجزء الثاني من أفلام Wonder Woman التي تجسد بها جال جادوت شخصية البطلة الخارقة ديانا برنس.



ويعتبر الفيلم ضمن أبطال عالم القصص المصورة لشركة DC المنافس الابرز لشركة عالم أبطال MARVEL.



أعلنت شركة "ورنور بروز" الأمريكية للانتاج السينمائي عن تأجيل طرح فيلم Wonder Woman للنجمة جال جادوت بسبب تفشي فيروس كورونا.