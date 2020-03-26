Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدولار يتراجع مع توقعات ارتفع طلبات الإعانة الأمريكية

الخميس 26/مارس/2020 - 08:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تراجع الدولار مقابل الين واليورو اليوم الخميس، قبيل بيانات أمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن تُظهر ارتفاعا في طلبات إعانة البطالة مع تسريح الشركات لعاملين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وواصل الجنيه الاسترلينى تراجعه مقابل اليورو والدولار بسبب مخاوف من عدم استعداد بريطانيا لعدد متزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تواجه فيه أنظمة الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا بالفعل ما يفوق طاقتها.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما مرتبطان على نحو وثيق بتجارة السلع الأولية العالمية، مقابل الدولار الأمريكي إذ يعزف المتعاملون عن القيام بمخاطرات كبيرة.

ورحب المستثمرون بتمرير حزمة تحفيز أمريكية بقيمة تريليوني دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الولايات الأمريكية ستحتاج إلى المزيد من الأموال للإمدادات الطبية في ظل معاناة نظام الرعاية الصحية لمواجهة المرض.

وتراجع الدولار 0.46 بالمئة إلى 110.71 ين في آسيا اليوم.

ومقابل الفرنك السويسري، هبط الدولار 0.3 بالمئة إلى 0.9743.

وتراجع الاسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.1853 دولار ونزل 0.47 بالمئة إلى 92.05 بنس لليورو.

أخبار تهمك

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 23 ساعة

آخرهم نجم ريال مدريد.. قائمة اللاعبين المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

بدأت اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة لـ"المترو" في كافة الخطوط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

06:01 ص

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status