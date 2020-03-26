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التنمية الصناعية تتلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية

الخميس 26/مارس/2020 - 08:07 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.


وقال منشور إدارى بهيئة التنمية الصناعية، "يرجى من المستثمرين أرجاء التقدم للحصول على مختلف الخدمات من الهيئة ومنها ( استخراج أو تجديد أو تعديل رخص التشغيل والسجل الصناعى أو رخص البناء، وجميع خدمات الأراضى  سواء مُهل أو استئناف أو ضم أو تظلمات، وكذلك خدمات التصنيع المحلى والموافقات البيئية وموافقات الغاز وخطابات المرور ودفع رسوم المتابعة السنوية ومتابعة الطلبات المقدمة".

 

وأضاف المنشور أنه على المستثمرين عدم الحضول لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسى أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس 2020، وسوف يتم مد كافة المواعيد التنظيمية للخدمات التى تنتهى خلال فترة الأسبوعين وذلك فى إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع منشور الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعيةشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم صور من كافة المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر  البريد " [email protected]  " أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيسي للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.

 

 

 

 

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