كيفين هارت وزوجته ينتظران مولودهما الثاني



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إينيكو هارت، نشرت صورة لنفسها ظهرت بها منطقة بطنها التي بدأت بالتمدد لتعلن انها في شهور متقدمة من الحمل.



وكتبت إينيكو مع الصورة، الطفل رقم 2 في الطريق، وأضافت نحن نشعر بالرضا التام وفي منتهى السعادة بهذا الخبر المفرح، في اشارة لزوجها.



وكان قد تعرض النجم كيفين هارت لحادث سيارة مآساوي، كاد ان يتسبب في اصابته بشلل تام بعد اصابة منقطة الظهر بارتدادات خطيرة منعته من العمل بالسينما لشهور.



اعلنت زوجة النجم الكوميدي الشهير كيفين هارت، "إينيكو" عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن انتظارها وزوجها لمولودهما الثاني.