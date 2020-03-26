جيمس كوردين يدعم متابعي برنامجه في ظل العزل الذاتي



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جيمس قام بنشر مقطع فيديو وجه خلاله رسالة دعم لمتابعيه، بمناسبة مرور 5 سنوات على عمله كمقدم لبرنامج The Late Late Show.



وقال كوردين في الفيديو، أنه يشعر بالغربة بدون جمهور البرنامج ويتمنى الصحة والسلامة للجميع، كما طالب جيمس متابعي برنامجه بالالتزام بإجراءات العزل والسلامة في موجهة فيروس كورونا المستجد.



وتم بث مقطع الفيديو الذي صوره جيمس لمتابعيه قبل اعادة حلقة من برنامجه كانت الأولى التي يظهر بها النجم توم هانكس، دعما له وزوجته اللذان في مرحلة الشفاء بعد اصابتهما بفيروس كورونا.



وجه مقدم البرامج البريطاني الشهير جيمس كوردين رسالة دعم لمتابعي برنامجه The Late Late Show في ظل ساعات العزل الذاتي.