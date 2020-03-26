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كارتيرون يرفض تفريط الزمالك في نجم الفريق للدوري السعودي

الخميس 26/مارس/2020 - 08:09 ص
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الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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أبدى جهاز الكرة فى نادي الزمالك رفضه رحيل مهاجم فريقه الأول لكرة القدم المغربي أشرف بن شرقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد أبلغ المغربي إدارة الزمالك في الأيام الماضية، بتلقيه عروض خليجية للحصول على خدماته وتحديدا من العين الإماراتى بالإضافة إلى عرض من الدورى السعودى.

ولكن إدارة الزمالك عبرت عن رفضها التام لفكرة رحيل اللاعب المغربى عن الفريق، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها مدرب الفريق الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويفكر مجلس إدارة الزمالك في تمديد عقد اللاعب، وذلك لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.

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