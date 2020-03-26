صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد على نجم لايبزيج

يستعد ريال مدريد الإسباني للدخول في منافسة قوية مع منافسه التقليدي برشلونة للحصول على خدمات دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني.





دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني كان قد ارتبط اسمه بنادي برشلونة من أجل تدعيم خط دفاعه، وذلك في ظل الإصابات المتكررة لمواطنه صامويل أومتيتي منذ مونديال روسيال 2018.





ويبحث ريال مدريد هو الآخر لتدعيم خط دفاعه، ويرى الملكي أن أوباميكانو هو المناسب ليرتدي قميص الميرنجي، بعد المشاكل التي عانى منها الموسم الجاري، والتي تسببت في تلقيه مرماه للعديد من الأهداف المؤثرة.



