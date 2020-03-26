عاصي الحلاني يكشف لـ"الفجر الفني"عن حجم المبلغ الذي تبرع به لمصابي "كورونا".. وكيف يقضي يومه

كشف الفنان عاصي الحلاني، عن يومه كيف يسير في أجواء الكورونا، وعن المبلغ الذي تبرع به لمرضى الكورونا





وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، قال إنه يجلس في منزله مثل بقية الناس موضحًا"حتى من قبل عمل حظر التجوال وأنا أجلس في المنزل مع أسرتي وأولادي".



وأضاف حديثه قائلاً: "أما بالنسبة للكورونا تبرعت ب 20 مليون ليرة، لصالح مرضى كورونا، وملتزم بالبيت، وأدعوا الجميع بالإلتزام وعدم الخروج من المنزل".



يذكر أن عاصي طرح أغنية "بويا محمد" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعلى جميع وسائل السوشيال ميديا، وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن، والأغنية من كلمات فلكلور عراقي وتوزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.