Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

الخميس 26/مارس/2020 - 07:16 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا: الصغرى 15 والعظمى 25

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 28

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 23

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 27

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

العريش: الصغرى 14 والعظمى 24

رفح: الصغرى 13 والعظمى 23

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 28

نخل: الصغرى 11 والعظمى 26

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 24

طابا: الصغرى 17 والعظمى 23

كاترين: الصغرى 10 والعظمى 18

الطور: الصغرى 19 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 14 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 16 والعظمى 31

أسيوط: الصغرى 16 والعظمى 31

سوهاج: الصغرى 16 والعظمى 33

قنا: الصغرى 16 والعظمى 35

الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 20 والعظمى 37

أبوسمبل: الصغرى 21 والعظمى 38

الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 29

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجات الحرارة امطار الطقس الان الطقس الارصاد أخبار الطقس ودرجات الحرارة أخبار الطقس

أخبار تهمك

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

آخرهم نجم ريال مدريد.. قائمة اللاعبين المصابين بكورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 5 ساعات

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

بدأت اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة لـ"المترو" في كافة الخطوط

منذ أقل من ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصطفى فهمي يكشف لماذا حصد الأهلي لقب القرن الأفريقي(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ يوم

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"بارد ليلًأ وشوائب بالنهار".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم الاثنين

الأرصاد تزف خبرًا سارًا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

شبورة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

شديد البرودة صباحًا وأمطار متوسطة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:01 ص

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status