ما هو مصير البطولات الإفريقية بعد فيروس كورونا









مازال الجميع لا يعلم متى عودة النشاط الرياضي لكرة القدم بعدما تم تعليقه فى جميع الدوريات، بسبب فيروس كورونا وللحد من إنتشاره، مما إستدعي لوجود تأجيل لبطولات كبري كان من المقرر إقامتها هذا العام 2020 إلي العام القادم، من بينها أولمبياد طوكيو.





ومن المفترض أن يكون أول مايو موعد مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، والذي سيكون به مواجهتان من العيار الثقيل، الأولى بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، ولكن تشير تقارير صحفية إن هناك إجتماعات ستكون خلال الفترة القادمة من أجل تحديد هل سُتلعب المباريات فى موعدها أم ستتأجل بسبب فيروس كورونا.



