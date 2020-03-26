Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما هو مصير البطولات الإفريقية بعد فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:51 ص
Advertisements
كاف
كاف
محمد جمال
Advertisements


مازال الجميع لا يعلم متى عودة النشاط الرياضي لكرة القدم بعدما تم تعليقه فى جميع الدوريات، بسبب فيروس كورونا وللحد من إنتشاره، مما إستدعي لوجود تأجيل لبطولات كبري كان من المقرر إقامتها هذا العام 2020 إلي العام القادم، من بينها أولمبياد طوكيو. 

ومن المفترض أن يكون أول مايو موعد مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، والذي سيكون به مواجهتان من العيار الثقيل، الأولى بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، ولكن تشير تقارير صحفية إن هناك إجتماعات ستكون خلال الفترة القادمة من أجل تحديد هل سُتلعب المباريات فى موعدها أم ستتأجل بسبب فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قرر خلال الشهر الحالي، تأجيل مباريات المنتخبات فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، بسبب كورونا، وسيتم تحديد موعد لهم خلال الفترة القادمة.

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى فهمي يكشف لماذا حصد الأهلي لقب القرن الأفريقي(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 7 ساعات

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ ساعة و 15 دقيقة

آخرهم نجم ريال مدريد.. قائمة اللاعبين المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:01 ص

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status