مفاوضات في زمن الكورونا









بدأت كبار الأندية الأوروبية في إستغلال فترة توقف النشاط الكروي في العالم بفضل فيروس كورونا المستجد، بالبدء في مفاوضات مع العديد من اللاعبين، لتدعيم الصفوف في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وإنتشرت الأخبار والتقارير في الفترة الحالية حول صفقات منتظرة في الصيف المقبل، حيث بدأت الأندية موسم الإنتقالات الصيفية مبكراً.





















البداية مع نادي ريال مدريد، الذي إرنبط مؤخراً بالموهبة النرويجية أيرلنج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني لخلافة كريم بنزيما، الذي تقدمت به السن.













أيضاً يأمل زين الدين زيدان في ضم جناح جديد، وآخر المرشحين هو السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول، مع وجود ترشيحات لنجم وسط جديد والأمر متعلق بفابيان رويز لاعي نابولي الإيطالي ودوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

















في برشلونو، يضع النادي تدعيم رأس الحربة كأولوية، ويسعى برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي، وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال.









كما لا يزال النادي الكتالوني يحلم بضم نيمار لاعبه السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.

















في يوفنتوس، ينتظر النادي ضم موهبة جديدة في وسط الملعب بعد ديان كلوسيفسكي لاعب أتالانتا، وتدور الترشيحات حول بول بوجبا لاعبه السابق ولاعب مانشستر يونايتد، وساندرو تونالي لاعب بريشيا.









ومع إقتراب مغادرة جونزالو هيجوايين، أصبح تدعيم مركز رأس الحربة أمراً ملحاً، حيث يضع النادي ماورو إيكاردي لاعب الإنتر المعار لباريس سان جيرمان، وهاري كين نجم توتنهام ضمن المرشحين.











