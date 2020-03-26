آخرهم نجم ريال مدريد.. قائمة اللاعبين المصابين بكورونا









يواجه العالم أزمة عارمة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي انتشر في أكثر من ثلث الكرة الأرضية، وبلغ عدد المصابين به حول العالم إلى 404 ألف إصابة، في حين سجلت 18,259 حالة وفاة.





وأصاب فيروس كورونا العالم بشلل تام في كافة نواحي الحياة، إلى جانب إيقاف الأحداث الرياضية العالمية؛ واجتياحه الملاعب الأوروبية حيث ضرب الفيروس العديد من نجوم الكرة؛ لينضما إلى قائمة المصابين بهذا الوباء.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير قائمة الاعبين المصابين بفيروس كورونا:-





يعد فرانسيسكو باكو سانز، لاعب فريق ريال مدريد السابق، ونجل رئيس النادي الملكي الأسبق، لورينز سانز، آخر المنضمين لقائمة مصابي فيروس كورونا المستجد.





كما ضرب فيروس كورونا 6 من لاعبي ومدربي نادي إسبانيول، بعدما خضعا للفحوصات الطبية التي بينت إصابتهم بالفيروس.





وأعلن نادي يوفنتوس عن إصابة ثلاث لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وهم؛ باولو ديبالا، و الفرنسي بليز ماتويدي ودانييلي روجاني.





وتعرض البلجيكي مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد سابقا وشاندونج لونينج الصيني حاليا، بفيروس كورونا، إلى جانب إصابة هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي بفيروس كورونا ودخول اللاعبين الحجر الصحي.





وكشف نادي فالنسيا عن إصابة 5 من عناصر النادي بفيروس كورونا، وهم؛ خوسيه جايا، إيزيكيل جاراي

إلياكيم مانجالا، وخوان ألياجا، كاماراسا





وأصيب ماركو سبورتيللو حارس مرمى فريق أتالانتا الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى جانب إصابة ثنائي فريق سامبدوريا الإيطالي؛ مانولو جابياديني، وروجاني.





كما تعرض خيرمان بيتزيلا، قائد فريق فيورنتينا، للإصابة بالفيروس لينضم إلى المهاجم باتريك كوتروني.





وأعلن نادي ميلان إصابة أسطورة الفريق باولو مالديني، ومديره التقني، إلى جانب نجله دانييل، لاعب الفريق، بفيروس كورونا.





وأصيب دوشان فلاهوفيتش لاعب فريق فيورنتينا، بالمرض، لينضم إلى قائمة الرياضيين المصابين بالفيروس.



