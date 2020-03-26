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الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 06:23 ص
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جانب من الحملات
جانب من الحملات
محمد طه
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نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالبحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، حملة رش وتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الوباء ومنع انتشاره.

وقال أيمن بربري، رئيس فريق الطوارئ بفرع الهلال الأحمر بالمحافظة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى رش وتطهير وتعقيم عددًا من المصالح الحكومية والمنشآت العامة والحيوية، وتطهير وتعقيم وسائل المواصلات العامة التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، مؤكدًا: مستمرون في تقديم المساعدات والدعم لمواجهة فيروس كورونا.

وفى سياق آخر، شهدت شوارع مدينة الغردقة، أمس مع بدء عملية الحظر حالة من الهدوء التام، حتى السادسة صباح اليوم، بينما شهدت الشوارع دوريات أمنية للتأكد من تنفيذ القرار.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من تواجدها، وانتشرت الدوريات في الشوارع والميادين، بالإشتراك مع مجلس مدينة الغردقة، وضباط شرطة قسم أول وثان الغردقة وشرطة المرافق، وجميع الجهات المختصة لتنفيذ قرار حظر التجوال.

وتفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إجراءات الحظر برفقة مدير أمن البحر الأحمر، والدكتورة يسرا، نائب محافظ البحر الأحمر.

وكان اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أكد في وقت سابق، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الحظر من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف "وجدي"، فى تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن هناك تنسيقًا مع الجهات المختصة بعدم خروج أي سيارة من موقف الإقليم أثناء عملية الحظر، مشيرًا إلى غلق موقف "السرفيس" قبل موعد الحظر.

وشن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، مساء أمس، حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قسم الأزمات والبيئة وتراخيص المحلات وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقسم شرطة ثان الغردقة.
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)
الهلال الأحمر يشارك في تطهير وتعقيم المنشآت بالغردقة (صور)

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تطهير وتعقيم المصالح الحكوميه الإجراءات الاحترازية

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