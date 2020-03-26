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مفاجأة بشأن عودة نجم الأهلي المعار

الخميس 26/مارس/2020 - 06:11 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي
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يتمسك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عودة محمد شريف، لاعب إنبي المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث هناك بعض التقارير التي تؤكد إقتراب عودة محمد شريف خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني للأهلي في رفض تجديد إعارة اللاعب.

وهناك رغبة أيضا من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، عن رغبته في عودة محمد شريف، بعد التألق الواضح الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.

حيث شارك محمد شريف فى 13 لقاء مع إنبي، تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

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