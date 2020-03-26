Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمود فارس يهدي "بين بحرين" لفاطمة عادل بمناسبة عيد ميلادها

الخميس 26/مارس/2020 - 05:51 ص
Advertisements
محمود فارس وفاطمة عادل
محمود فارس وفاطمة عادل
روان هيثم
Advertisements
نشر الفنان محمود فارس، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وتداول هذا الفيديو عرض لفيلم "بين بحرين"، حيث كتب "فارس" قائلا: "فيلم بين بحرين كامل مناسبة عيد ميلاد فاطمة عادل بطلة الفيلم".

وتابع "فارس" قائلا: "هديتها لينا في عيد ميلادها"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أيوة بقا، العظمة والإبداع كله.

وفي سياق أخر تمحورت أحداث فيلم "بين بحرين" حول شخصية "زهرة" التي تقوم بزيارة صديقتها ثم تتعرض إبنتها لحادث كبير وتسعى جاهدة للأخد بحق إبنتها.

وشارك في بطولة هذا الفيلم كلا من عارفة عبد الرسول، ثراء جبيل، فاطمة عادل، يارا جبران، عهد عبد المنعم، حسن عبد المنعم، تأليف "مريم نعوم"، "كريم الدليل"، وإخراج "أنس طلبة".
محمود فارس يهدي "بين بحرين" لفاطمة عادل بمناسبة عيد ميلادها
محمود فارس يهدي "بين بحرين" لفاطمة عادل بمناسبة عيد ميلادها

الكلمات المفتاحية

محمود فارس فاطمة عادل بين بحريين

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصطفى فهمي يكشف لماذا حصد الأهلي لقب القرن الأفريقي(فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

التكنولوجيا.. سلاح الصين المذهل لمكافحة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 3 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

كامل الوزير يزف خبرًا سارًا للعاملين بالشركات التي تعلق نشاطها

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عرض عالمي لفيلم بين بحرين في مهرجان أسوان الدولي

"بين بحرين" يحصد جائزتين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور)

جائزتان لفيلم مريم نعوم في ختام مهرجان أسوان

العرض الدولي الأول للفيلم.. "بين بحرين" ينافس في المسابقة الرسمية بـمهرجان بروكلين السينمائي

أماني التونسي تحصد جائزة أفضل سيناريو في مهرجان بروكلين عن فيلمها "بين بحرين"

الفائز بأربع جوائز.. عرض فيلم "بين بحرين" في سوق مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

03:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status