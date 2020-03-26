محمود فارس يهدي "بين بحرين" لفاطمة عادل بمناسبة عيد ميلادها

نشر الفنان محمود فارس، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وتداول هذا الفيديو عرض لفيلم "بين بحرين"، حيث كتب "فارس" قائلا: "فيلم بين بحرين كامل مناسبة عيد ميلاد فاطمة عادل بطلة الفيلم".



وتابع "فارس" قائلا: "هديتها لينا في عيد ميلادها"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أيوة بقا، العظمة والإبداع كله.



وفي سياق أخر تمحورت أحداث فيلم "بين بحرين" حول شخصية "زهرة" التي تقوم بزيارة صديقتها ثم تتعرض إبنتها لحادث كبير وتسعى جاهدة للأخد بحق إبنتها.



وشارك في بطولة هذا الفيلم كلا من عارفة عبد الرسول، ثراء جبيل، فاطمة عادل، يارا جبران، عهد عبد المنعم، حسن عبد المنعم، تأليف "مريم نعوم"، "كريم الدليل"، وإخراج "أنس طلبة".