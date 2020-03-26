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عروض فرنسية وسعودية تعرقل انتقال "بن عياد للزمالك

الخميس 26/مارس/2020 - 05:22 ص
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حسين بن عياد
حسين بن عياد
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة إلي الزمالك، أصبحت مهددة بالفشل، بعد دخول عدة أندية في مفاوضات لضم اللاعب خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن "بن عيادة" تلقي عدة عروض خلال الفترة الحالية بينها عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، بالإضافة لبعض العروض من السعودية، كما يسعي نادي الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع "بن عيادة" خلال الفترة الحالية، لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك بعد ترشيحه لإدارة القلعة البيضاء من جانب وكيله شادي الهادي.

ويسعي نادي الزمالك للحصول على خدمات "بن عيادة" خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم الجبهة اليمني بعد هروب التونسي حمدي النقاز من القلعة البيضاء بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة، ويتواجد حازم إمام فقط بهذا المركز  ومعه اللاعب الصاعد أحمد عيد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الجزائري قرر مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب، وذلك بسبب الوضع الصحي العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي في معظم بلدان العالم.

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