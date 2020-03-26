بعد عرضها.. مسلسل قيامة عثمان 16 تريند جوجل

تصدر المسلسل التركي "قيامة عثمان" الحلقه ١٦ قائمة التشغيل تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة مساء أمس الأربعاء، عبر شاشات التلفزيون.







وحقق مسلسل قيامة عثمان ١٦،نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، حيث أن الجمهور ينتظر المسلسل كل أسبوع.







القنوات الناقلة للمؤسس عثمان

ويتم عرض الملسسل على قناة ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.



"أبطال المسلسل"

بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.



"قصة المسلسل"

تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.