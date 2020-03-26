آخرها الأولمبياد.. بطولات تأجلت بسبب فيروس كورونا









أعلنت اللجنة الأولمبية تأجيل بطولة أولمبياد طوكيو التي كانت من المقرر إقامتها في صيف عام 2020 وذالك بسبب فيروس كورونا الجديد التي انتشر سريعا في العالم وحددت اللجنة الأولمبية صيف عام 2021 إقامة اللعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.





كما أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل بطولة بطولة كأس الأمم الأوروبية التي كانت من المقرر إقامتها في صيف عام 2020 وذالك بسبب فيروس كورونا الجديد التي انتشر سريعا في العالم وحدد اليويفا صيف 2021 لإقامة البطولة واتبع اتحاد امريكا الجنوبية نظيره الاوربي ويأجل بطولة كوبا امريكا لصيف 2021 بدل من 2020.



