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ريا أبي راشد يائسة لهذا السبب

الخميس 26/مارس/2020 - 06:28 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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شاركت الإعلامية ريا ابي راشد، جمهورها صورة لها وهي في داخل منزلها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت ريا ابي راشد، على الصورة قائلة "ضبابية ، أوقات سريالية. من الغريب أن نعتقد أننا جميعًا في هذا الأمر معًا. الجميع في العالم. 🌎 👩🏾‍🤝‍👩🏼👩🏽‍🤝‍👨🏻 أنا يائسة للحصول على بعض الأخبار الأفضل



ريا أبي راشد، تعتبر من أشهر المذيعات بالوطن العربي، حيث أنها قدمت عدة برامج فنية، وكانت أبرزها ارب قوت تالنت، لإكتشاف المواهب.


وكانت لجنة تحكيم البرنامج "نجوى كرم، أحمد حلمي، على جابر، ويعتبر هذا البرنامج انطلاقة كبيرة في مشوار ريا ابي راشد، الإعلامي.

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