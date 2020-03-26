"مش طالبة إحباط وحياة أبوكم".. كريم عفيفي لجمهوره

نشر الفنان كريم عفيفي تدوينة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وكتب "عفيفي" قائلا: "تفائلوا بالخير، مش طالبة إحباط وحياة أبوكم".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا:‏‎إحباط إيه إحنا حتي ناس فرفوشه يا كريم، ربنا يعدي أيامنا كلها بخير يارب.



وفي سياق أخر يعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.