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عاجل.. مصطفى فهمي يكشف لماذا حصد الأهلي لقب القرن الأفريقي(فيديو)

الخميس 26/مارس/2020 - 03:55 ص
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مصطفى مراد فهمي
مصطفى مراد فهمي
هيثم موسى
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كشف المهندس مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد  الإفريقي لكرة القدم "كاف"  الأسبق، عن حقيقة لقب القرن الأفريقي الذي حصده النادي الأهلي و أثار جدل كبير، بين قطبي  الكرة المصري،  وخاصة جماهير الزمالك. 

وكانت جماهير الزمالك اتهمت  مصطفى مراد فهمي،  بتحيزه للأهلي  بعد منح القلعة الحمراء  اللقب،  في عام  1995.

وقال مراد فهمي خلال  تصريحات  إعلامية إن الموضوع زاد في اللغط،  وأخذ أكبر من حجمه في إثارة  الجدل وخلق  فتنة بين جماهير  الأهلي والزمالك.

وأوضح:"في عام 1995 قمت بوضع معايير لتصنيف الأندية الإفريقية مع مسؤول الإعلام بالإتحاد الإفريقي الدكتور فيكان بمناسبة مرور 30 سنة على المباريات الإفريقية وفي ذلك الوقت كان الفارق كبير لصالح الأهلي لذلك لم يكن هناك إعتراض من قبل الأندية.

واضاف:"حينما أنسحب الأهلي من البطولات الإفريقية وتم إيقافة ولم يشارك لمدة ثلاث سنوات تقلص الفارق بينه وبين نادي الزمالك ، هذا ما تسبب فإعتقاد نادي الزمالك أنه أحق باللقب".

وتابع:" طوال الخمس سنوات وقبل إعادة تطبيق نفس المعايير مرة أخرى عام 2000 لم تتقدم أحد الأندية بالإعتراض عليها".

وأختتم:" لو توج نادي الزمالك بلقب القرن كان 
يشرفني فهو نادي مصري ولا توجد أي محاباة في عملي".

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