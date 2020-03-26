عاجل.. مصطفى فهمي يكشف لماذا حصد الأهلي لقب القرن الأفريقي(فيديو)

كشف المهندس مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأسبق، عن حقيقة لقب القرن الأفريقي الذي حصده النادي الأهلي و أثار جدل كبير، بين قطبي الكرة المصري، وخاصة جماهير الزمالك.





وكانت جماهير الزمالك اتهمت مصطفى مراد فهمي، بتحيزه للأهلي بعد منح القلعة الحمراء اللقب، في عام 1995.





وقال مراد فهمي خلال تصريحات إعلامية إن الموضوع زاد في اللغط، وأخذ أكبر من حجمه في إثارة الجدل وخلق فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك.