مايا دياب: الحجر الصحي حقق المساواة بين الناس

أجرت الفنانة الليبنانية مايا دياب، حوار لها في إحدى البرنامج التليفزيونية، عن بعد، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من فيرس "الكرونا".





وقالت مايا أثناء حوارها:"الحجر الصحي جمع بين الناس، وحقق أيضاً المساوة بينهم، لأن كلنا نجلس في البيت ونفعل نفس القصص، فيجب علينا أن ننوع القصص".



قامت "مايا" في هذه الفترة بعمل برنامج من منزلها يدعى "Side talks with maya"، فكانت تظهر في بث مباشر، ودارت فكرة البرنامج على إستضافة الكثير من المشاهير في مجالات مختلفة، والحديث معم، أيضاً عن طريق البث المباشر، وتقديم الكثير من النصائح عبر برنامجها.

