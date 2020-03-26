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"الأكل أصبح أسلوب حياة".. حنان مطاوع تطالب بحظر تجوال على الثلاجة

الخميس 26/مارس/2020 - 05:20 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة حنان مطاوع مازحة مع جمهورها بخصوص جلوسها في المنزل بسبب حظر التجول عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت "مطاوع" قائلة: "نفسي يعملوا حظر تجوال لدخول المطبخ وفتح التلاجة".

وتابعت "مطاوع" قائلة: "الأكل اصبح أسلوب حياة"، وعلق الفنان "مدحت تيخة" عليها قائلا: أنا جبت التلاجة جنبي في الريسبشن عشان مقومش كل شوية.

وأردف أحد المتابعين عليها قائلا: كهربي باب التلاجة يا حنان، هو ده الحل.

ويذكر أن "مطاوع" قد شاركت في أخر عمل فني لها بمسلسل "بت القبايل" والتي تتمحور أحداثه حول شخصية رحيل التي تقتل الديب إنتقاما لوفاة والدها ويتورط زوجها في القتل.

وشاركها في بطولة هذا المسلسل كلا من عمرو عبد الجليل، مدحت تيخة، منة فضالي، محمود عبد الغني، أشرف عبد الغفور، محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ياسمين علي، وأخرون.
"الأكل أصبح أسلوب حياة".. حنان مطاوع تطالب بحظر تجوال على الثلاجة
"الأكل أصبح أسلوب حياة".. حنان مطاوع تطالب بحظر تجوال على الثلاجة

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