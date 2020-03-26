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نجم برشلونة المغضوب عليه يسعي للإنتقال لمدريد
الخميس 26/مارس/2020 - 03:17 ص
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محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة وتخص مستقبل نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة فى تفكيره بالرحيل عن صفوف النادي للغريم التقليدى ريال مدريد.
وذكر موقع " ديفينسا سنترال" الإسباني أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم البارسا والمُعار لصفوف بايرن ميونخ الألماني يُفكر فى الإنتقال لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وأشار الموقع الإسبانى أن النجم البرازيلي الذى لا يسعي العملاق الباڤاري فى شراء بطاقته من البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو حسبما يشير التعاقد، يخطط للرحيل للغريم التقليدى.
وأكد الموقع أن مسؤولى ريال مدريد تلقوا إتصالًا من المُقربين من كوتينيو للإستفسار عن مدى إمكانية إنتقاله لريال مدريد.