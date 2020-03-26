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شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

الخميس 26/مارس/2020 - 03:03 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت رهاب بيطار، في تصريحات صحفية، أن صورة ابنها مع نانسي عجرم تم التقاطها من عام 2016، وهو مصمم حفلات لكثير من النجوم ومن الطبيعي أن يظهر معهم.


وعلقت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد الموسي، المعروف إعلاميًا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم، على الصورة المتداولة لنجلها، وهو يظهر فيها مع "نانسي"، المتهم زوجها "فادي الهاشم" بقتل "الموسى". 



ومن جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، تغريدة أخرى عبر "تويتر"، كشفت عن تفاصيل تقرير الطب الشرعي السوري بالقضية، إذ كتبت "عطفًا على التقرير الطبي السوري فإن القاتل والضحية كانا بوضعية التقابل لأن كل المرامي النارية من الأمام نحو الخلف وإن كلاهما أو أحدهما كان متحركًا لأن جهات الرمي مختلفة". 

وتعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي 2020، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها "فادي الهاشم"، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن "الموسى" كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة. 

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