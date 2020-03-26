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عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، هطول أمطار خفيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا: الصغرى 15 والعظمى 25

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 28

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 23

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 27

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

العريش: الصغرى 14 والعظمى 24

رفح: الصغرى 13 والعظمى 23

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 28

نخل: الصغرى 11 والعظمى 26

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 24

طابا: الصغرى 17 والعظمى 23

كاترين: الصغرى 10 والعظمى 18

الطور: الصغرى 19 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 14 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 16 والعظمى 31

أسيوط: الصغرى 16 والعظمى 31

سوهاج: الصغرى 16 والعظمى 33

قنا: الصغرى 16 والعظمى 35

الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 20 والعظمى 37

أبوسمبل: الصغرى 21 والعظمى 38

الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 29

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29

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