Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرائف في زمن الكورونا.. محمد جمعة يمازح محبيه بهذه القصة

الخميس 26/مارس/2020 - 04:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شارك الفنان محمد جمعة محبيه يومياته في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا والجلوس في المنزل كنوع من الاجراءات الاحترازية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وروى جمعة موقفًا طريفًا وقال: انا عارف اننا لسه مخدناش علي الحظر
بس يعني ايه النهارده تلات مكالمات بتبتدي بسؤال انت فين!!! طب اقول ايه!!!.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد جمعة الدرامية مسلسل "شبر مية"، الذى عرض مؤخرًا على قناة dmc،وهو من تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت،إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السعدني،محمد علي رزق،نجلاء بدر، ثراء جبيل،مراد مكرم، ندى موسى، رشا بن معاوية،نهى عابدين،رجاء الجداوي، إنعام سالوسة.

أخبار تهمك

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

كامل الوزير يزف خبرًا سارًا للعاملين بالشركات التي تعلق نشاطها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

03:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status