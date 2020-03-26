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طرائف في زمن الكورونا.. محمد جمعة يمازح محبيه بهذه القصة
الخميس 26/مارس/2020 - 04:28 ص
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لمياء علي
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شارك الفنان محمد جمعة محبيه يومياته في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا والجلوس في المنزل كنوع من الاجراءات الاحترازية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وروى جمعة موقفًا طريفًا وقال: انا عارف اننا لسه مخدناش علي الحظر
بس يعني ايه النهارده تلات مكالمات بتبتدي بسؤال انت فين!!! طب اقول ايه!!!.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد جمعة الدرامية مسلسل "شبر مية"، الذى عرض مؤخرًا على قناة dmc،وهو من تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت،إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السعدني،محمد علي رزق،نجلاء بدر، ثراء جبيل،مراد مكرم، ندى موسى، رشا بن معاوية،نهى عابدين،رجاء الجداوي، إنعام سالوسة.
وروى جمعة موقفًا طريفًا وقال: انا عارف اننا لسه مخدناش علي الحظر
بس يعني ايه النهارده تلات مكالمات بتبتدي بسؤال انت فين!!! طب اقول ايه!!!.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد جمعة الدرامية مسلسل "شبر مية"، الذى عرض مؤخرًا على قناة dmc،وهو من تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت،إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السعدني،محمد علي رزق،نجلاء بدر، ثراء جبيل،مراد مكرم، ندى موسى، رشا بن معاوية،نهى عابدين،رجاء الجداوي، إنعام سالوسة.