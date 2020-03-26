عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية: إن أجهزة وزارة الداخلية نفذت قرارات وتوجيهات القيادة السياسية المترجمة في قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض قيد التحرك خلال التوقيتات المحددة التي تم الإعلان عنها.

وأضاف "نحن على ثقة بوعي المواطنين وتعاونهم مع قوات الشرطة في تنفيذ القرارات، ونستهدف سلامتهم وحمايتهم".





وتابع "توفيق"، خلال تصريحات خاصة لـ فضائية "إكسترا نيوز": "وجهنا بتنفيذ قرار قيد التحرك على المواطنين بكل حسم ودقة، وسيتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين في حالة الطوارئ وإذا احتاج الأمر لذلك، مع الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية مع المخالفين لكونهم يضرون بسلامتهم وسلامة المجتمع المحيط بيهم".





وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا أزمة عالمية، وأن جميع الإجراءات الإضافية تستهدف حماية المواطنين، وكل التقارير الواردة من المحافظات تؤكد التزام المواطنين بحظر التجوال وقرارات الحكومة، وتعكس وعي المواطن المصري.





وشدد على أن التعاون بين المواطنين والأمن في مواجهة أزمة كورونا مسئولية تضامنية، والالتزام بالإجراءات الوقائية سيؤدي إلى نتائج إيجابية حتى مرور الأزمة، والقيادة السياسية تضع المواطن أولًا، وجميع مؤسسات الدولة تعمل على هذا المبدأ.





وفي سياق آخر، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، قرارا بحظر التجوال وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام من الساعة السابعة حتى الساعة السادسة صباحا، وبدأ أمس الأربعاء تطبيق هذا القرار بشكل كامل بدعم من وزارة الداخلية كاجراء وقائي ضد للكورونا.





وشمل القرار إغلاق المحلات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم، على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.





ولا تعتبر مصر هي أول دولة عربية تطبق حظر التجول، ونستعرض هنا دول عربية سبقت مصر في تطبيق حظر التجول.





1- تونس



