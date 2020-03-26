نجم إيطاليا السابق يحلم بنهاية كابوس كورونا





ذكر الإيطالي ماركو تارديلي نجم منتخب إيطاليا السابق أنه يحلم بصرخة مثل التي أطلقها عقب تسجيله هدف في نهائي كأس العالم 1982 التي فاز بها منتخب بلاده على حساب ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المبارة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو حين جابت صورته العالم أثناء الاحتفال بتسجيل هدف واحد وذلك لإبعاد كابوس فيروس كورونا.





ونشر تارديلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة بها صرخته أثناء الاحتفال بالهدف وعلق عليها قائلاًُ :"أتصور صرخة تحرر جماعية، أحلم بصرخة مثل صرخة 82 لإبعاد الكابوس".





وكان تارديلي أحرز الهدف الثاني في المباراة النهائية على ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 57 ألفا والمتوفين سبعة آلاف و500 حالة تقريبا.





وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.





وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.



