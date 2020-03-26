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نداء شرارة تكشف عن تفاصيل روتينها اليومي في الحجر المنزلي

الخميس 26/مارس/2020 - 04:52 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الفنانة نداء شرارة عن تفاصيل روتينها اليومي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وفرض نظام الحجر الصحي المنزلي على الجميع.

وقالت شرارة خلال لقاء مصور لها ببرنامج ذا انسيدر بالعربي، إنها تستغل هذه الفترة في الصيام وقراءة الكتب والطبخ والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر مازالت نداء شرارة تحصد ثمار نجاح أغنيتها حبيتك بالتلاتة، والتي حظيت بانتشار واسع في كل البلدان العربية.

يذكر أن "شرارة" قدمت العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".

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