دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة لها لصالح إحدى المجلات، التي نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات إنستجرام.



وظهرت دينا بإطلالة مميزة وارتدت جاكيت باللون الفوشيا ونسقت معه مجوهرات واكسسوارات تناسبت مع جمال وبساطة إطلالتها.



وكانت الشربيني قد عايدت ​والدتها بمناسبة عيد الأمّ وشاركت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة لوالدتها، بدت فيها بـ"الأبيض والأسود"، مُعلقة: "كل سنة وأنت طيبة.. كل سنة وأنت معانا.. كل سنة وأنت أجدع وأطيب وأحلى أم في الدنيا".



وأضافت دينا :"أنا وأخواتي من غيرك ولا حاجة صعب أوي أقدر أعبر عن الحب اللي جوايا ليكي، أمي الحنينة الطيبة اللي بتضحكنا من غير ما تقصد اللي قلبها وجعها علينا طول الوقت أنا وأخواتي، عمري ما حاقدر أردلك اللي عملتيه وبتعمليه علشانا، ربنا يخليكي لينا، أنا مقدرش أعيش من غيرك.. بحبك يا أمي".



وتابعت :"أكيد اللي أنا كتبته لأمي من قلبي ده كلكم حاسينه لأمهاتكم، هما عاشوا علشانا وجه الوقت اللي نعيش فيه علشانهم، أرجوكم عايزين عيد الأم الجاي يكونوا أمهاتنا وصتينا وربنا يارب يخليهم لينا، احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم، ربنا يخلي كل الأمهات لولادهم يارب، أمهاتنا سهروا وتعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا، ودلوقتي جه دورنا علشان نحميهم".



وختمت رسالتها :"لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهلينا أكتر من نفسهم، علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا أكتر من نفسنا"